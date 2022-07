Texas, la Corte suprema ripristina legge anti-aborto del 1925 (Di sabato 2 luglio 2022) La legge non era più stata applicata dal 1973, dopo la sentenza Roe v. Wade. La norma vieta l'aborto e punisce chi lo pratica anche con la carcerazione. Esultano i pro-life: "Continueremo a vincere per i bamnini non-nati" Leggi su ilgiornale (Di sabato 2 luglio 2022) Lanon era più stata applicata dal 1973, dopo la sentenza Roe v. Wade. La norma vieta l'e punisce chi lo pratica anche con la carcerazione. Esultano i pro-life: "Continueremo a vincere per i bamnini non-nati"

