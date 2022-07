Suor Cristina, super truccata e pancia scoperta: impossibile riconoscerla così (Di sabato 2 luglio 2022) Suor Cristina si è fatta conoscere dal grande pubblico grazie alle sue diverse apparizioni televisive. Eccola come non l’avete mai vista Prima di diventare famosa grazie alla sua partecipazione alla seconda edizione di “The voice of Italy”, Suor Cristina aveva già partecipato ad un paio di trasmissioni in onda su altrettante reti minori. Nel 2013 ha vinto in occasione del Good News Festival sulle frequenze di TV2000. È proprio nell’anno seguente che ha invece sfondato attraverso il sopracitato talent show. Suor Cristina (Websource)Alcune delle sue esibizioni, tra cui quella di Madonna in “Like a virgin”, sono letteralmente entrate nella storia del format trasmesso su Rai 2. Con il passare del tempo il suo è diventato un personaggio televisivo piuttosto noto per la sua ... Leggi su howtodofor (Di sabato 2 luglio 2022)si è fatta conoscere dal grande pubblico grazie alle sue diverse apparizioni televisive. Eccola come non l’avete mai vista Prima di diventare famosa grazie alla sua partecipazione alla seconda edizione di “The voice of Italy”,aveva già partecipato ad un paio di trasmissioni in onda su altrettante reti minori. Nel 2013 ha vinto in occasione del Good News Festival sulle frequenze di TV2000. È proprio nell’anno seguente che ha invece sfondato attraverso il sopracitato talent show.(Websource)Alcune delle sue esibizioni, tra cui quella di Madonna in “Like a virgin”, sono letteralmente entrate nella storia del format trasmesso su Rai 2. Con il passare del tempo il suo è diventato un personaggio televisivo piuttosto noto per la sua ...

Pubblicità

zazoomblog : Suor Cristina super truccata e pancia scoperta: impossibile riconoscerla così - #Cristina #super #truccata #pancia - zazoomblog : Suor Cristina super truccata e pancia scoperta: impossibile riconoscerla così - #Cristina #super #truccata #pancia… - belottiano : @piabarbuzzi @eele_naa calmati suor Cristina - GilbertoMoreiro : dopo 4 giorni intensi di studio sono arrivato ad un punto di non ritorno a livello mentale, mi sono ritrovato alla… - GioCarne1 : @ChristineSophi Se prometti che non mi giudichi, dopo la lagna su chi ti giudica, direi che non ho capito che cazzo… -