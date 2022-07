Samuel Peron | la gioia dopo la tragedia

(Di sabato 2 luglio 2022)parla per la prima volta del figlio in arrivo. Finalmente è tornato il sorrisoperdita della mamma. Ecco cosa ha rivelato il ballerino.è sicuramente uno dei volti più amati di Ballando con le stelle. Qualche settimana fa ha dato una bellissima notizia ai suoi fan, presto infatti diventerà papà. L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

infoitcultura : Samuel Peron annuncia la gravidanza di Tania/ 'A Ballando con le stelle saremo in 3' - CatelliRossella : Samuel Peron, vivo la vita che ho sempre sognato - Tv - ANSA - solospettacolo : Samuel Peron, vivo la vita che ho sempre sognato - fisco24_info : Samuel Peron, vivo la vita che ho sempre sognato: Presto papà e in attesa di Ballando, ballerino è inviato di Rai1 - peppesava : RT @Ragusanews: Samuel Peron, maestro di Ballando con le Stelle, diventerà papà -

Diventerà papà tra qualche mese, com'è noto da tempo, poiché la sua compagna Tania Bambaci è incinta. Una gioia, quella del ballerino di Ballando con le stelle, che arriva purtroppo dopo un dramma in famiglia: ...Ballando con le stelle 2022,presto papà: la notiziaannuncia che prossimamente, quando cioé avverrà la messa in onda della nuova stagione tv di Ballando con le stelle 2022 , 'saranno in 3'. Il ...Uno storico ballerino di Milly Carlucci evita ogni domanda sulla questione. I dubbi iniziano ad emergere: potrebbe essere finita per sempre ...Ballando con le stelle ritornerà sugli schermi a partire da ottobre e le indiscrezioni tengono già alte le aspettative!