Palio di Siena, vince il Drago: alla fine hanno corso solo in sei (Di sabato 2 luglio 2022) di Francesco Tunda Il Palio di Siena della ripresa, dopo due anni di stop per la pandemia, è stato vinto dal Drago al fotofinish con la Torre. Per il fantino del Drago Giovanni Atzeni detto Tittia è l'... Leggi su globalist (Di sabato 2 luglio 2022) di Francesco Tunda Ildidella ripresa, dopo due anni di stop per la pandemia, è stato vinto dalal fotofinish con la Torre. Per il fantino delGiovanni Atzeni detto Tittia è l'...

Pubblicità

matteosalvinimi : Complimenti alla Contrada del Drago per la vittoria del Palio di Siena, straordinario spettacolo senese e italiano!… - borghi_claudio : Grandissima gioia per la vittoria della Contrada del Drago, alleata della Nobile Contrada dell'Aquila dal 1788. Un… - EdLlewellynFCDO : Palio, Siena - wow! Prova generale ieri sera…oggi, the real thing! #PaliodiSiena ?? - libellula58 : RT @Adriano61296656: #PaliodiSiena esiste qualcosa di più palloso nel globo terracqueo del palio di Siena? - simcha90 : RT @Emilystellaemi2: PALIO DI SIENA......?? -