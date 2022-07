Napoli, Tar annulla voto in un seggio della Municipalità 2 (Di sabato 2 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl Tar della Campania ha annullato il voto a Napoli in un seggio, il 309, per la seconda Municipalità delle amministrative del 2021 (Avvocata, Montecalvario, Pendino – Porto, San Giuseppe) a causa di vizi di illegittimità degli atti concernenti le operazioni di voto. In particolare il voto è stato annullato in quella sezione per “la mancata attestazione del numero delle schede autenticate e non utilizzate, e la conseguente mancata certezza della corrispondenza tra il numero complessivo di tali schede e il numero degli elettori iscritti alla Sezione aventi titolo al voto”, si legge nella sentenza. La mancata regolarità avrebbe portato, prosegue, “alla stessa regolarità delle ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 2 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl TarCampania hato ilin un, il 309, per la secondadelle amministrative del 2021 (Avvocata, Montecalvario, Pendino – Porto, San Giuseppe) a causa di vizi di illegittimità degli atti concernenti le operazioni di. In particolare ilè statoto in quella sezione per “la mancata attestazione del numero delle schede autenticate e non utilizzate, e la conseguente mancata certezzacorrispondenza tra il numero complessivo di tali schede e il numero degli elettori iscritti alla Sezione aventi titolo al”, si legge nella sentenza. La mancata regolarità avrebbe portato, prosegue, “alla stessa regolarità delle ...

