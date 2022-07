Pubblicità

sportli26181512 : L'Inter aspetta Bellanova: la nuova gerarchia sulle fasce: Il prossimo acquisto dell'Inter sarà Raoul Bellanova, in… - Ste_Gualdoni : RT @it_inter: #Dybala comunicherà all'Inter le altre eventuali offerte che arriveranno da altre squadre, c'è un patto con #Marotta: l'argen… - DahirHa56864741 : RT @AmalaTV_: Pedullá - Dybala e Marotta hanno stretto un patto diversi mesi fa, l’AD gli aveva garantito che avrebbe fatto di tutto per po… - _TEDDYBEARS__ : Dybala aspetta un affondo concreto di Milan e Roma, visto lo standby con l’Inter -Di Marzio - ML_4fun : RT @AmalaTV_: Pedullá - Dybala e Marotta hanno stretto un patto diversi mesi fa, l’AD gli aveva garantito che avrebbe fatto di tutto per po… -

Calciomercato.com

Prende sempre più piede, nel frattempo, il sogno Dybala , dato per certo all'e invece ancora ... La Joya, consapevole che il tempo scorre e che uno come lui non può restare troppo a lungo ...Il giocatore ci pensa e: al momento, la sua intenzione sarebbe ancora quella di rimanere in ... Su tutte, l'è quella che ha mostrato l'interesse più concreto fin qui, arrivando anche a ... L'Inter aspetta Bellanova: la nuova gerarchia sulle fasce È un giocatore senza contratto, un disoccupato di gran lusso: ardito solo pensarlo qualche mese fa. Anche quando si era capito che la Juve l’avrebbe lasciato scadere, c’era la ragionevole certezza che ...Il pensiero di mister Fabio Capello in merito al duello che coinvolgerebbe in particolare Milan e Inter per Paulo Dybala ...