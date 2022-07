Incidenti in montagna | ritrovato escursionista disperso da una settimana

(Di sabato 2 luglio 2022) E' statodai Vigili del fuoco in discrete condizioni di salute l'dal 25 giugno scorso in un'area impervia del comune di Pulfero, in localita' Taipana (UD). Dopo essere ...

Pubblicità

serenel14278447 : Disperso da una settimanain montagna, è vivo e sta bene - infoitinterno : Incidenti montagna:disperso da una settimana, trovato vivo - infoitinterno : Incidenti montagna:disperso da una settimana, trovato vivo PULFERO - FGuardiella : Incidenti montagna:disperso da una settimana, trovato vivo - Ansa_Fvg : Incidenti montagna:disperso da una settimana, trovato vivo. Escursionista avvistato in Friuli, via a recupero con e… -

Agenzia ANSA

E' stato ritrovato dai Vigili del fuoco in discrete condizioni di salute l'escursionista disperso dal 25 giugno scorso in un'area impervia del comune di Pulfero, in localita' Taipana (UD). Dopo essere ...BELLUNO - Raffica di interventi inoggi , sabato 2 luglio 2022. Come ogni estate aumentano i soccorsi sui nostri monti, in particolare nella provincia di Belluno: turisti che perdono il sentiero, in difficoltà, malori, fino ai ... Incidenti montagna: disperso da una settimana, trovato vivo E' stato ritrovato dai Vigili del fuoco in discrete condizioni di salute l'escursionista disperso dal 25 giugno scorso in un'area impervia del ..."C'era una pozza d'acqua, un po' sporca ma la bevevo". Così Gianpaolo Baggio, l'escursionista friulano è riuscito a sopravvivere per sette giorni nel canalone dove era caduto. (ANSA) ...