I cani nuotatori del Paladog e la storia di cuccioli di specie diversa in tv

(Di sabato 2 luglio 2022) Nella nuova puntata di “Dalla parte degli animali” in onda domenica 3 luglio su Rete4, si parlerà anche del paguro Lucky cartoon Estate tempo di mare e di nuotate: le bracciate con il nostro amico a quattrozampe sono ancora più divertenti. Come dimostrano ini del Touchdown dogs, che si allenano con i loro proprietari neldi Cologno Monzese. Al CRAS ladi Chica, cucciola di muflone con due zampe fratturate, e di Chico, il volpacchiotto. Poi gli amici dell’attore Andrea Roncato, davvero tanti, tra cui spicca un tacchino di nome Aurelio. Ecco alcune delle allegre storie raccontate nella prossima puntata di “Dalla parte degli animali”, la trasmissione ideata e condotta dall’on. Michela Vittoria Brambilla, in onda su Rete4 la domenica mattina alle 10.55 e in replica la domenica alle 15.20 su ...

Anche in acqua servono alcune accortezze perché, sfatiamo questo falso mito, non è vero che tutti i cani sono nuotatori innati. Pertanto non è consigliato obbligare il proprio cane a fare un bagno