Herman Hesse | lo scrittore tedesco più letto al mondo

(Di sabato 2 luglio 2022) Il 2 Luglio 1877 nacque, uno, pittore, poeta, aforista e filosofo. Può essere considerato lopiùalin tutto il XX secolo. Egli è stato tradotto in più di 60 lingue ed si contano circa 150 milioni di copie vendute in tutto il. Tra i suoi capolavori si citano: “Narciso e Boccadoro”, “Siddhartha”, “Demian”, “Geltrud”, “Il lupo della steppa” e “Peter Camenzind”.vinse il premio Nobel per la letteratura nell’anno 1946. : approfondimento “L’amore non bisogna implorarlo e nemmeno esigerlo. L’amore deve avere la forza di attingere la certezza in sé stesso. Allora non sarà trascinato, ma trascinerà”....

1877 Herman Hesse