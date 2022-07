Gruppo Iren, da Bper Banca linea credito di 100 mln a supporto investimenti in sostenibilità (Di sabato 2 luglio 2022) Roma, 1 lug. (Adnkronos) - Bper Banca e il Gruppo Iren hanno sottoscritto in data odierna una linea di credito Term Loan pari a 100 milioni di euro, della durata di 6 anni, a supporto degli investimenti correlati ad obiettivi di sostenibilità... Leggi su today (Di sabato 2 luglio 2022) Roma, 1 lug. (Adnkronos) -e ilhanno sottoscritto in data odierna unadiTerm Loan pari a 100 milioni di euro, della durata di 6 anni, adeglicorrelati ad obiettivi di...

Pubblicità

EliElielba : RT @GruppoBPER_PR: #BPERBanca, 100 milioni di euro a @gruppoiren per gli obiettivi di #sostenibilità volti a un uso più razionale delle ris… - GruppoBPER_PR : #BPERBanca, 100 milioni di euro a @gruppoiren per gli obiettivi di #sostenibilità volti a un uso più razionale dell… - telodogratis : Gruppo Iren, da Bper Banca linea credito di 100 mln a supporto investimenti in sostenibilità - zazoomblog : Gruppo Iren da Bper Banca linea credito di 100 mln a supporto investimenti in sostenibilità - #Gruppo #Banca… - ledicoladelsud : Gruppo Iren, da Bper Banca linea credito di 100 mln a supporto investimenti in sostenibilità -