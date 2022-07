Giulia Provvedi, lo scatto con e senza filtri che normalizza il corpo delle donne (Di sabato 2 luglio 2022) Imparare ad accettare anche i difetti fisici che ognuno di noi può avere. Questo è uno degli obiettivi del “body positivity“, il movimento culturale nato per normalizzare il corpo, indipendentemente da peso, taglia e ogni tipo di conformazione fisica. Proprio per questo è importante essere felici di come si è, senza alcun tipo di vergogna. Ormai da tempo sono diversi i personaggi famosi che si sono fatti portavoce di questa idea e che non hanno alcun timore di mostrarsi sui social. Una delle ultime che ha voluto seguire questa tendenza è Giulia Provvedi, che già da qualche tempo sta usando il suo profilo social senza alcun filtro, cosa che invece molti tendono a fare per mascherare alcune parti che non sono particolarmente gradite o che potrebbero essere all’origine di ... Leggi su news.robadadonne (Di sabato 2 luglio 2022) Imparare ad accettare anche i difetti fisici che ognuno di noi può avere. Questo è uno degli obiettivi del “body positivity“, il movimento culturale nato perre il, indipendentemente da peso, taglia e ogni tipo di conformazione fisica. Proprio per questo è importante essere felici di come si è,alcun tipo di vergogna. Ormai da tempo sono diversi i personaggi famosi che si sono fatti portavoce di questa idea e che non hanno alcun timore di mostrarsi sui social. Unaultime che ha voluto seguire questa tendenza è, che già da qualche tempo sta usando il suo profilo socialalcun filtro, cosa che invece molti tendono a fare per mascherare alcune parti che non sono particolarmente gradite o che potrebbero essere all’origine di ...

