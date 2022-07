Dalla libertà al comunismo, ecco com’è cambiata Hong Kong (Di sabato 2 luglio 2022) Esattamente venticinque anni fa, il primo luglio 1997, Hong Kong ritornava sotto il controllo del regime cinese. Parte dell’enorme impero coloniale britannico già dal 1842, anno in cui Pechino e Londra stipularono il Trattato di Nanchino, con cui il Dragone cedeva ufficialmente l’enclave alla Gran Bretagna; alla fine degli anni ’90, Hong Kong divenne la prima regione amministrativa speciale del continente asiatico. Il nuovo modello si fondava sul principio “Un Paese, due sistemi”: la colonia avrebbe mantenuto la propria struttura organizzativa ed istituzionale, ma pur sempre sotto la sovranità politica di Pechino. Capitalismo rosso A partire da quel lontano 1842, Hong Kong è stata la crocevia di numerose tensioni belliche, occupazioni militari e migrazioni. Nel pieno della Seconda ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 2 luglio 2022) Esattamente venticinque anni fa, il primo luglio 1997,ritornava sotto il controllo del regime cinese. Parte dell’enorme impero coloniale britannico già dal 1842, anno in cui Pechino e Londra stipularono il Trattato di Nanchino, con cui il Dragone cedeva ufficialmente l’enclave alla Gran Bretagna; alla fine degli anni ’90,divenne la prima regione amministrativa speciale del continente asiatico. Il nuovo modello si fondava sul principio “Un Paese, due sistemi”: la colonia avrebbe mantenuto la propria struttura organizzativa ed istituzionale, ma pur sempre sotto la sovranità politica di Pechino. Capitalismo rosso A partire da quel lontano 1842,è stata la crocevia di numerose tensioni belliche, occupazioni militari e migrazioni. Nel pieno della Seconda ...

