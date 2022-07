Avatar: La via dell'acqua, Sigourney Weaver svela il suo sorprendente ruolo nel film (Di sabato 2 luglio 2022) Avatar: La via dell'acqua non è ancora arrivato al cinema, e ci sta già riservando delle sorprese... Come il ruolo di Sigourney Weaver nel film! A quanto pare in Avatar: La via dell'acqua vedremo Sigourney Weaver in vesti inedite, dato il ruolo che l'attrice ha affermato di interpretare nel sequel del film che più ha incassato al botteghino nella storia del cinema. Come riporta anche Collider, infatti, ai microfoni di Empire - che ha dedicato anche le sue nuove copertine al film diretto da James Cameron - Weaver ha rivelato di prestare il volto alla figlia adolescente di Jake Sully (Sam Worthington) e ... Leggi su movieplayer (Di sabato 2 luglio 2022): La vianon è ancora arrivato al cinema, e ci sta già riservandoe sorprese... Come ildinel! A quanto pare in: La viavedremoin vesti inedite, dato ilche l'attrice ha affermato di interpretare nel sequel delche più ha incassato al botteghino nella storia del cinema. Come riporta anche Collider, infatti, ai microfoni di Empire - che ha dedicato anche le sue nuove copertine aldiretto da James Cameron -ha rivelato di prestare il volto alla figlia adolescente di Jake Sully (Sam Worthington) e ...

