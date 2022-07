Siccità: Fontana, 'lunedì governo dovrebbe decidere su stato di emergenza' (Di venerdì 1 luglio 2022) Milano, 1 lug.(Adnkronos) - "Probabilmente lunedì il governo prenderà una decisione sullo stato di emergenza". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine di un evento a Milano. "In occasione di queste scelte -aggiunge Fontana- si dovrebbe tenere conto di tutte le necessità, sia quelle legato all'uso civile, sia quelle legate all'agricoltura e all'allevamento". Perché "come ho sempre detto, bisogna cercare di utilizzare l'acqua che abbiamo in modo molto attento per evitare che ci siano dei problemi per uno dei comparti". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) Milano, 1 lug.(Adnkronos) - "Probabilmenteilprenderà una decisione sullodi". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio, a margine di un evento a Milano. "In occasione di queste scelte -aggiunge- sitenere conto di tutte le necessità, sia quelle legato all'uso civile, sia quelle legate all'agricoltura e all'allevamento". Perché "come ho sempre detto, bisogna cercare di utilizzare l'acqua che abbiamo in modo molto attento per evitare che ci siano dei problemi per uno dei comparti".

