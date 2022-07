Serie A: il Napoli a Verona a Ferragosto, quante difficoltà per il viaggio (Di venerdì 1 luglio 2022) La Lega di Serie A ha reso noto le date della prima giornata di campionato: il Napoli gioca il 15 agosto a Verona. Sicuramente non una trasferta agevole, né sul campo dal punto di vista tecnico, ma nemmeno a livello logistico. Ecco quanto scrive Repubblica: “La Lega Calcio ha stilato ieri il calendario degli anticipi e dei posticipi delle prime 5 giornate del campionato e proprio agli azzurri è toccata la data più insolita, oltre che logisticamente più scomoda. I dirigenti sono stati infatti costretti a mettersi subito a caccia di un volo charter per il doppio trasferimento in Veneto – andata e ritorno – e di un hotel: un’operazione giocoforza abbastanza laboriosa, nel periodo clou delle vacanze“. Quest’anno il campionato di Serie A parte in anticipo a causa dei Mondiali, a cui non parteciperà l’Italia di Mancini. Ma ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 1 luglio 2022) La Lega diA ha reso noto le date della prima giornata di campionato: ilgioca il 15 agosto a. Sicuramente non una trasferta agevole, né sul campo dal punto di vista tecnico, ma nemmeno a livello logistico. Ecco quanto scrive Repubblica: “La Lega Calcio ha stilato ieri il calendario degli anticipi e dei posticipi delle prime 5 giornate del campionato e proprio agli azzurri è toccata la data più insolita, oltre che logisticamente più scomoda. I dirigenti sono stati infatti costretti a mettersi subito a caccia di un volo charter per il doppio trasferimento in Veneto – andata e ritorno – e di un hotel: un’operazione giocoforza abbastanza laboriosa, nel periodo clou delle vacanze“. Quest’anno il campionato diA parte in anticipo a causa dei Mondiali, a cui non parteciperà l’Italia di Mancini. Ma ...

