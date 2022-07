«Sei più ritardata di chi ti ha cresciuta»: gli insulti a Montaruli (Fdi) dopo il discorso sullo Ius Scholae – Il video (Di venerdì 1 luglio 2022) «I bambini stranieri che sono in Italia e le loro famiglie saranno contenti di vedere che la proposta di legge che voi sbandierate a loro favore è portata avanti dalle stesse forze politiche che regalano la droga nelle strade», ha detto la deputata di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli durante la seduta alla Camera di ieri in cui è iniziato il dibattito sui Ddl Ius Scholae e Cannabis, chiedendosi «quale problema abbia la sinistra con i bambini». Frasi che inevitabilmente hanno scatenato polemiche e accuse, a partire dal segretario Pd Enrico Letta che ha accusato di “razzismo” i deputati meloniani: «Non vogliono nessun altro che non sia raccontabile come espressione di una continuità con la razza italiana, che è un ragionamento che trovo inaccettabile». Ma anche una raffica di insulti, che hanno colpito la deputata nel privato, con ... Leggi su open.online (Di venerdì 1 luglio 2022) «I bambini stranieri che sono in Italia e le loro famiglie saranno contenti di vedere che la proposta di legge che voi sbandierate a loro favore è portata avanti dalle stesse forze politiche che regalano la droga nelle strade», ha detto la deputata di Fratelli d’Italia Augustadurante la seduta alla Camera di ieri in cui è iniziato il dibattito sui Ddl Iuse Cannabis, chiedendosi «quale problema abbia la sinistra con i bambini». Frasi che inevitabilmente hanno scatenato polemiche e accuse, a partire dal segretario Pd Enrico Letta che ha accusato di “razzismo” i deputati meloniani: «Non vogliono nessun altro che non sia raccontabile come espressione di una continuità con la razza italiana, che è un ragionamento che trovo inaccettabile». Ma anche una raffica di, che hanno colpito la deputata nel privato, con ...

