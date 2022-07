Pubblicità

ricatta la Nato e pretende che Svezia e Finlandia consegnino gli esuli curdi destinati a finire nelle galere turche senza alcuna garanzia di equo processo, il sultano continua ...Leggi Anche dal blog di Gad Lernertoglie il veto su Finlandia e Svezia ma troverà altri ... è stato usato da Draghi soltanto quattro volte contro la Cina e una volta contro la Russia,... Mentre Erdogan ricatta la Nato i turchi bombardano i curdi e uccidono due bambini nel nord della Siria Consiglio militare di Minbic ha detto che i cugini Mohamed Abdulatif al-Hanefi e Ahmed Fuad al-Hanefi sono stati uccisi mercoledì da granate di artiglieria turche nel villaggio di Arab Hasan Kabir vic ...È stata una settimana davvero importante questa per l’autocrate turco Recep Tayyip Erdogan. Grazie al meccanismo che richiede il consenso unanime dei membri Nato per dare il via libera all’ingresso di ...