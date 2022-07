Maratea | quel freno che tiene fermo il Sud

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 1 luglio 2022) Il dibattito sul Mezzogiorno che si è svolto nei giorni scorsi aper impulso dell’Associazione Merita e della Fondazione Nitti ha confermato molte considerazioni ormai condivise e acceso i riflettori su almeno tre novità che diventeranno presto palesi. Vediamo di cristallizzarle a beneficio dei lettori.La prima evidenza è che il mondo dell’impresa è assai più avanti della politica. Niente di nuovo, si direbbe. Eppure, ad ascoltare i rappresentanti dei gruppi industriali intervenuti si fa fatica a credere che nonostante la pandemia e in piena guerra siano capaci di compiere i passi da gigante che li contraddistinguono.I più avvertiti campioni dell’economia non aspettano le indicazioni del governo nazionale o dell’Unione europea per rinnovarsi e investire in sostenibilità e trasformazione digitale ma si muovono in autonomia rendendo possibile che il Paese ...