LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: Chiara Pellacani approda in semifinale dai tre metri. Appuntamento alle 16.00 (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.18 Appuntamento, dunque, alle 16.00 per le semifinali dai tre metri. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 12.18 12.18 Le qualificate alle semifinali sono Chen, Chang, Bacon, Vallee, Hayden, Mikami, Punzel, Heimberg, Nilsson Garip, Chavez, Lira, Hentschel, Kim, Pellacani, Gullstrand, Eissa e Reid. 12.15 E’ terminata quindi questa fase preliminare con le due cinese Chen Yiwen (357.95) e Chang Yani (341.95) davanti a tutti, mentre Chiara Pellacani 15ma con 268.80. Dovrà fare meglio l’azzurra per centrare la Finale 12.12 La brasiliana Lira conclude con 281.20 e sarà in semifinale. 12.11 Si è salvata la svedese Gullstrand che chiude con 267.30 ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.18, dunque,16.00 per le semifinali dai tre. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 12.18 12.18 Le qualificatesemifinali sono Chen, Chang, Bacon, Ve, Hayden, Mikami, Punzel, Heimberg, Nilsson Garip, Chavez, Lira, Hentschel, Kim,, Gullstrand, Eissa e Reid. 12.15 E’ terminata quindi questa fase preliminare con le due cinese Chen Yiwen (357.95) e Chang Yani (341.95) davanti a tutti, mentre15ma con 268.80. Dovrà fare meglio l’azzurra per centrare la Finale 12.12 La brasiliana Lira conclude con 281.20 e sarà in. 12.11 Si è salvata la svedese Gullstrand che chiude con 267.30 ...

