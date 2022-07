LIVE Italia-Corea del Sud 25-17 volley femminile, Nations League in DIRETTA: primo set sul velluto per le azzurre (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-7 Sylla passa in mezzo al muro, torniamo a -1. 5-7 Gran fast nei tre metri per Chirichella. 4-7 Colpo a scavalcare il muro di Sylla. 3-7 Invasione aerea di Malinov. 3-6 primo tempo di Dahyeon. 3-5 Bordata di Sylla da posto quattro. 2-5 In rete il servizio di Degradi. 2-4 Grandi altezze per Nwakalor da posto quattro. 1-4 Non passa il primo tempo di Bonifacio, bisogna cambiare subito ritmo. 1-3 Diagonale profonda di Jeongah. 1-2 Parallela vincente di Hanbi. 1-1 Non passa la battuta di Malinov. 1-0 Si riparte con un murone di Nwakalor. 15:55 primo set non entusiasmante dal punto di vista del gioco, sfidare squadre che non ti danno ritmo non è facile, ma le azzurre sono state brave a partire forte e a rimanere concentrate per tutto il parziale. ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-7 Sylla passa in mezzo al muro, torniamo a -1. 5-7 Gran fast nei tre metri per Chirichella. 4-7 Colpo a scavalcare il muro di Sylla. 3-7 Invasione aerea di Malinov. 3-6tempo di Dahyeon. 3-5 Bordata di Sylla da posto quattro. 2-5 In rete il servizio di Degradi. 2-4 Grandi altezze per Nwakalor da posto quattro. 1-4 Non passa iltempo di Bonifacio, bisogna cambiare subito ritmo. 1-3 Diagonale profonda di Jeongah. 1-2 Parallela vincente di Hanbi. 1-1 Non passa la battuta di Malinov. 1-0 Si riparte con un murone di Nwakalor. 15:55set non entusiasmante dal punto di vista del gioco, sfidare squadre che non ti danno ritmo non è facile, ma lesono state brave a partire forte e a rimanere concentrate per tutto il parziale. ...

Pubblicità

team_world : ...E fra 26 GIORNI siamo pronti a (ri)emozionarci con quello che è stato uno dei protagonisti del concerto del 28 g… - VolleyballWaves : ?? LIVE MATCH VNL 22 ???? vs ???? ?? 2’ SET 10-9 nuovo sorpasso Italia con muro di Malinov ???? #volleyball #VNL2022 - zazoomblog : LIVE Italia-Corea del Sud 14-8 volley femminile Nations League in DIRETTA: ottimo avvio per le azzurre! - #Italia-… - saberrasc : RT @culturamilano: Presentazione esiti bando Milano è Viva nei Quartieri che assegna 2.500.000 euro del @MiC_Italia a 47 progetti che anime… - VolleyballWaves : ?? LIVE MATCH VNL 22 ???? vs ???? ?? 1’ SET piccione fuori in attacco della Corea dato out, il Challenge dà ragione all’… -