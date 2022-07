Libia, i manifestanti assaltano il Parlamento di Tobruk: fiamme e saccheggi nell’edificio – I video (Di venerdì 1 luglio 2022) Dei manifestanti hanno preso d’assalto e fatto irruzione nel Parlamento libico di Tobruk oggi, 1 luglio, in serata. Secondo quanto riporta l’agenzia stampa Reuters, sarebbero stati compiuti saccheggi nell’edificio. I manifestanti hanno anche dato fuoco a pile di pneumatici attorno al perimetro del palazzo, facendo sollevare dense colonne di fumo nero nell’aria. Come riferisce Ansa, i gruppi di protesta chiedono migliori condizioni di vitae che venga meno lo stallo politico nel Paese nordafricano, che ha impedito per anni di risolvere il carovita e i blackout elettrici. Tutt’ora la Libia è sotto la guida di due diversi leader: il premier ad interim Abdul Hamid Mohammed Dbeibeh, ufficialmente riconosciuto dall’Onu, e Fathi Bashaga (già ministro degli Interni del governo ... Leggi su open.online (Di venerdì 1 luglio 2022) Deihanno preso d’assalto e fatto irruzione nellibico dioggi, 1 luglio, in serata. Secondo quanto riporta l’agenzia stampa Reuters, sarebbero stati compiuti. Ihanno anche dato fuoco a pile di pneumatici attorno al perimetro del palazzo, facendo sollevare dense colonne di fumo nero nell’aria. Come riferisce Ansa, i gruppi di protesta chiedono migliori condizioni di vitae che venga meno lo stallo politico nel Paese nordafricano, che ha impedito per anni di risolvere il carovita e i blackout elettrici. Tutt’ora laè sotto la guida di due diversi leader: il premier ad interim Abdul Hamid Mohammed Dbeibeh, ufficialmente riconosciuto dall’Onu, e Fathi Bashaga (già ministro degli Interni del governo ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Libia, il carovita e i continui blackout innescano proteste a Tripoli e Misurata. A Tobruk manifestanti assaltano i… - MediasetTgcom24 : Libia, manifestanti assaltano il parlamento di Tobruk #tobruk #libia - aleappo53 : RT @dariodangelo91: Attenzione a quanto sta accadendo in questi minuti in #Libia: manifestanti sono penetrati nella Camera dei rappresentan… - yassine01937035 : RT @EnricoFaraboll1: FLASH Libia ????, manifestanti prendono d’assalto la sede del Parlamento a Tobruk - crispaltri : RT @dariodangelo91: Attenzione a quanto sta accadendo in questi minuti in #Libia: manifestanti sono penetrati nella Camera dei rappresentan… -