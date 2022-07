Pubblicità

In precedenza, in Europa esisteva un dibattito sulla necessità di 'assicurare l'autonomia strategica dell'Ue', ha ricordato. 'Esiste ancora un dibattito su questo, ma solo da parte del ...Ma se, segretario di stato russo, denuncia come "inaccettabile" la proposta di accordo di ... "Volete la pace o il condizionatore acceso"Draghi durante una conferenza stampa, ... Lavrov schernisce l’Europa: “A parte Macron, tutti contenti di essere comandati dagli Usa” "Oggi purtroppo l'Unione europea non è un attore indipendente", ha detto Lavrov in un incontro con gli studenti dell'Università statale della Bielorussia a Minsk.