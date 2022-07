GTWC Europe | risultato Pre Qualifying Misano | Audi domina la scena

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 luglio 2022)si conferma l’auto da battere aAdriatico al termine delle Predel Fanatec GT World ChallengePowered by AWS Sprint Cup. Primo posto per Aurelien Panis/Patric Niederhauser (Sainteloc Racing #25), abili a confermarsi al vertice dopo il tempo siglato in mattinata nel corso della FP1. Dries Vanthoor/Charles Weerts (WRT #32), Christopher Haase/ Simon Gachet (Tresor by Car Collection #11) e Lorenzo Patrese/Mattia Drudi (Tresor by Car Collection #12) inseguono nell’ordine l’auto francese che si candida come l’auto da battere in vista del proseguo del fine settimana. Alle spalle della casa teutonica è da rimarcare il quinto posto overall per LP Racing, team italiano che debutta nella Sprint Cup in Silver con Mattia Di Giusto /Jonathan Ceccotto (LP Racing #888). Ottimi riscontri per il team ...