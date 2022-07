Giochi del Mediterraneo, boxe: Mouhiidine oro nei 91kg, Fiaschetti argento nei +91kg (Di venerdì 1 luglio 2022) Continuano le buone notizie e i grandi risultati per l’Italia ai Giochi del Mediterraneo 2022, in corso ad Orano in Algeria. Questa volta le medaglie azzurre arrivano dal pugilato, con un oro e un argento conquistati dai nostri atleti. Aziz Abbes Mouhiidine ha infatti vinto la medaglia d’oro nella categoria dei 91kg, battendo in finale 3-0 l’algerino Moh Said Hamani. Mentre Vincenzo Fiaschetti, nella caregoria +91kg si è posizionato in seconda piazza, perdendo in finale dall’egiziano Yousry Hafez. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 1 luglio 2022) Continuano le buone notizie e i grandi risultati per l’Italia aidel2022, in corso ad Orano in Algeria. Questa volta le medaglie azzurre arrivano dal pugilato, con un oro e unconquistati dai nostri atleti. Aziz Abbesha infatti vinto la medaglia d’oro nella categoria dei, battendo in finale 3-0 l’algerino Moh Said Hamani. Mentre Vincenzo, nella caregoria +si è posizionato in seconda piazza, perdendo in finale dall’egiziano Yousry Hafez. SportFace.

