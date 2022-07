Elena Del Pozzo | il retroscena choc | cosa gridava la bimba mentre moriva

Leggi su tvzap

(Di venerdì 1 luglio 2022) Ci sono degli aggiornamenti importanti sul caso della piccolaDel, lauccisa a 5 anni dalla mamma Martina Patti in un campo in provincia di Catania. Le indiscrezioni arrivano dal programma “Mattino 5”, in onda su Canale 5. La bambina avrebbe provato a difendersi dalla mamma killer. Lapare abbia addirittura invocato il nome della madre, chiedendo aiuto. Probabilmente non rendendosi conto che a ferirla mortalmente fosse proprio lei, la donna che avrebbe dovuto proteggerla da tutto e tutti. (continua a leggere dopo le foto) Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire gli ultimi istanti di vita diDel. Non è ancora chiaro come siano andate le cose. Le forze dell’ordine non si spiegano come Martina Patti non abbia neanche cercato di infliggere una ...