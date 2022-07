È allarme in Italia: arriva la “febbre del Nilo” e la portano le zanzare (Di venerdì 1 luglio 2022) La zanzara comune è la specie di zanzara appartenente al genere Culex più comune nell’emisfero boreale. Esistono diverse sottospecie che possono essere distinte solamente attraverso analisi al microscopio dell’apparato riproduttore maschile o analisi biomolecolari. Tra di esse troviamo anche le Culex pipiens pipiens, le quali sono portatrici della cosiddetta “febbre del Nilo”. In questi giorni è scatto un allarme in Veneto, dove è stato individuato il primo cluster di zanzare infette. Il virus West Nile è presente nella Regione dal 2008, ma da anni viene monitorato grazie alle misure per la disinfestazione e alle trappole antizanzare. Vediamo nel dettaglio cosa sta accadendo.



È allarme febbre da Nilo in Veneto. La Usl3 ha individuato un gruppo di ... Leggi su tvzap (Di venerdì 1 luglio 2022) La zanzara comune è la specie di zanzara appartenente al genere Culex più comune nell’emisfero boreale. Esistono diverse sottospecie che possono essere distinte solamente attraverso analisi al microscopio dell’apparato riproduttore maschile o analisi biomolecolari. Tra di esse troviamo anche le Culex pipiens pipiens, le quali sono portatrici della cosiddetta “del”. In questi giorni è scatto unin Veneto, dove è stato individuato il primo cluster diinfette. Il virus West Nile è presente nella Regione dal 2008, ma da anni viene monitorato grazie alle misure per la disinfestazione e alle trappole anti. Vediamo nel dettaglio cosa sta accadendo.dain Veneto. La Usl3 ha individuato un gruppo di ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : E' allarme per le ondate di calore in Italia. Oggi su 27 città, 23 hanno il bollino arancione, due (Palermo e Perug… - Agenzia_Ansa : Allarme dell'Ue: 'In Italia siccità estrema, bisogna agire ora sul clima'. Timmermans: 'Eventi in tutta Europa mina… - DomenicoMolli10 : RT @ilfoglio_it: Mosse sugli armamenti, attivazione dell’industria militare, difesa sul gas, allarme dell’intelligence: la controffensiva d… - ag_notizie : Allarme siccità e agricoltori in ginocchio: Fratelli d’Italia chiede a Musumeci di dichiarare lo stato di calamità… - SBerritta : A quanto e' dato sapere nessuno dei Partiti ha elaborato un piano acque in Italia.Anche se da anni viene dato l'all… -