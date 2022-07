Dalla Francia – Tornato all’OL, Tolisso rimane in una stagione dal sapore amaro al Bayern (Di venerdì 1 luglio 2022) 2022-07-01 08:15:00 Arrivano conferme da L’Équipe: Corentin Tolisso non avrà quindi avuto l’addio ufficiale all’Allianz-Arena. Il 14 maggio, mentre il Bayern Monaco festeggia con i suoi tifosi il decimo titolo nazionale consecutivo, è stato concordato che il centrocampista della nazionale (28 presenze, 2 gol) non riceverà il mazzo di fiori tradizionalmente previsto per i giocatori che si apprestano a partire Baviera. A quel tempo si parlava ancora di discutere con il francese, ma la trattativa sarebbe fallita pochi giorni dopo. Allo stesso tempo, la dirigenza del Monaco ha arruolato il giovane nazionale olandese Ryan Gravenberch (20 anni, 10 presenze) dall’Ajax per circa 20 milioni di euro per rafforzare il proprio centrocampo ed è atteso il nazionale austriaco Konrad Laimer (25 anni, 24 presenze) impegnarsi nei prossimi ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 1 luglio 2022) 2022-07-01 08:15:00 Arrivano conferme da L’Équipe: Corentinnon avrà quindi avuto l’addio ufficiale all’Allianz-Arena. Il 14 maggio, mentre ilMonaco festeggia con i suoi tifosi il decimo titolo nazionale consecutivo, è stato concordato che il centrocampista della nazionale (28 presenze, 2 gol) non riceverà il mazzo di fiori tradizionalmente previsto per i giocatori che si apprestano a partire Baviera. A quel tempo si parlava ancora di discutere con il francese, ma la trattativa sarebbe fallita pochi giorni dopo. Allo stesso tempo, la dirigenza del Monaco ha arruolato il giovane nazionale olandese Ryan Gravenberch (20 anni, 10 presenze) dall’Ajax per circa 20 milioni di euro per rafforzare il proprio centrocampo ed è atteso il nazionale austriaco Konrad Laimer (25 anni, 24 presenze) impegnarsi nei prossimi ...

Pubblicità

FratellidItalia : Inaccettabile e vergognosa la decisione adottata dalla Corte d'Appello di Parigi di respingere le richieste di estr… - gippu1 : Festeggiamo i 50 anni di #Zidane con 2'19' dalla sua più grande partita in carriera, Francia-Brasile del 1° luglio… - sportmediaset : Dalla Francia: Renato Sanches ha detto no al Milan, vuole il Psg #Milan #Sanches - p78503223 : rucordo quando Letta appena arrivato dalla francia propose una patrimoniale. Draghi anche lui fresco di carica diss… - pseudo_dionigi : @mikemegnon Dalla Francia attenzione ai nomi in uscita, ma settimana prossima si annuncia -