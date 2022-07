Pubblicità

fisco24_info : Cambi: euro in calo a 1,0465 dollari: Moneta unica passa di mano a 141,2000 yen - SatiLeaks : RT @durezzadelviver: L'euro sul mercato dei cambi oggi assomiglia molto alla pizza de fango der Camerun. - Oxanna2003 : RT @durezzadelviver: L'euro sul mercato dei cambi oggi assomiglia molto alla pizza de fango der Camerun. - ForexOnlineMeIt : Cambi: #euro a 0,8612 sterline alle 19.30 | - abitudinario : RT @durezzadelviver: L'euro sul mercato dei cambi oggi assomiglia molto alla pizza de fango der Camerun. -

Agenzia ANSA

in calo questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica europea è scambiata a 1,0465 dollari con un calo dello 0,18%. Rispetto allo yen l'passa di mano a quota 141,2000 con un calo dello 0,75%. . 1 luglio 2022Premier: non guido altri esecutivi Draghi ha escluso inoltredi poltrone all'interno dell'... La settimana scorsa la verde è arrivata a 2,073al litro (in rialzo di 1,05 centesimi, pari a +0,... Cambi: euro a 1,0463 dollari in avvio (+0,2%) offrendo a un parente della signora derubata una ricompensa in cambio del ritiro della denuncia. Gratta e Vinci rubato dal tabaccaio: la registrazione È il 4 settembre scorso, due giorni dopo il furto ...I futures delle borse europee scendono così come di Wall Street. L'inflazione a giugno in Ue è vista salire a un nuovo record. In Usa il picco può essere alle spalle e il rendimento del Treasury va so ...