Bagni: "Mertens? ADL dietro ha sempre il muro quindi un passo indietro non riesce a farlo'' (Di venerdì 1 luglio 2022) Bagni: "Non penso che la società si avvicinerà mai a Mertens" A Radio Marte, nel corso del programma "Marte Sport Live", è intervenuto l'ex calciatore del Napoli, Salvatore Bagni. Queste le sue parole: "Essere arrivati fin qui con Mertens dopo aver avuto tutto il tempo a disposizione significa aspettare che Mertens si avvicini per amore della città e dei tifosi. Koulibaly, secondo me, rimane ma l'unico dubbio è: molte squadre europee stanno andando su De Ligt che ha una clausola rescissoria molto elevata e non è detto che tutte le squadre siano disposte a spendere quella cifra, allora potrebbero ripiegare su Kalidou. Se una cosa mi interessa cerco di tenerla quanto più possibile. -affrma Bagni - Nessuno ne parla perché non c'è certezza, nessuno vuole prendersi la responsabilità di ...

