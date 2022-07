Antivirale contro il Covid-19 e future pandemie: il progetto (Di venerdì 1 luglio 2022) Vincitore del bando Nato-Science for Peace and Security, prevede ­lo sviluppo di MEDS433: un candidato farmaco efficace contro SARS-Cov2 e un’ampia gamma di virus umani TORINO – Il progetto di ricerca italo-svedese VIPER, guidato dall’Università di Torino e che si propone di studiare nuovi antivirali efficaci contro SARS-CoV-2, ha vinto il prestigioso bando NATO – Science for Peace and Security (SPS) Programme. L’obiettivo di VIPER (Learning a lesson: fighting SARS-CoV-2 Infection and get ready for other future PandEmic scenaRios) è rispondere a malattie virali emergenti, attuali e future, attraverso lo sviluppo di antivirali ad ampio spettro. Il network internazionale coinvolto in VIPER è composto dai partner svedesi del Karolinska Institutet di Stoccolma (Prof. Ali Mirazimi) e dell’Università di ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 1 luglio 2022) Vincitore del bando Nato-Science for Peace and Security, prevede ­lo sviluppo di MEDS433: un candidato farmaco efficaceSARS-Cov2 e un’ampia gamma di virus umani TORINO – Ildi ricerca italo-svedese VIPER, guidato dall’Università di Torino e che si propone di studiare nuovi antivirali efficaciSARS-CoV-2, ha vinto il prestigioso bando NATO – Science for Peace and Security (SPS) Programme. L’obiettivo di VIPER (Learning a lesson: fighting SARS-CoV-2 Infection and get ready for otherPandEmic scenaRios) è rispondere a malattie virali emergenti, attuali e, attraverso lo sviluppo di antivirali ad ampio spettro. Il network internazionale coinvolto in VIPER è composto dai partner svedesi del Karolinska Institutet di Stoccolma (Prof. Ali Mirazimi) e dell’Università di ...

Pubblicità

Lopinionista : Antivirale contro il Covid-19 e future pandemie: il progetto - AdiraiIt : #Salute #Coronavirus #CoronavirusItalia Taffix, spray nasale israeliano con protezione antivirale intranasale fino… - solops : Un antivirale made in UniTo contro Covid-19 e per rispondere a future pandemie - quotidianopiem : Un antivirale made in UniTo contro Covid-19 e per rispondere a future pandemie - MarcelloMoscat9 : @prokofiev95 @2s62f46nmk @azzodacorreggio basta leggere il nome del farmaco, se si chiama antivirale potrebbe esser… -