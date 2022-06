Voglia d’estate, venerdì 1° luglio a Gandino torna la notte bianca (Di giovedì 30 giugno 2022) Una serata ricca di sorprese, fra gastronomia, musica e animazione. venerdì 1 luglio dalle 19 torna a Gandino l’irrinunciabile notte bianca, organizzata da “I negozi per Gandino” in collaborazione con Comune, Pro Loco, Distretto “Le Cinque terre della Val Gandino” e associazioni locali. Come da ormai consolidata tradizione, la serata dedicata alla celeberrima Corsa delle Uova (partenza alle 20.30) si trasformerà in una grande festa destinata a coinvolgere l’intero centro storico. Già dalle 19, con il centro chiuso al traffico, si potranno gustare aperitivi e cene a tema. Ce n’è per tutti i gusti, dai cocktail caraibici del Bar Sport con musica latino brasiliana, alle tipicità a base di Mais Spinato de La Spinata di Piazza Vittorio Veneto, dalla pizza ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 30 giugno 2022) Una serata ricca di sorprese, fra gastronomia, musica e animazione.dalle 19l’irrinunciabile, organizzata da “I negozi per” in collaborazione con Comune, Pro Loco, Distretto “Le Cinque terre della Val” e associazioni locali. Come da ormai consolidata tradizione, la serata dedicata alla celeberrima Corsa delle Uova (partenza alle 20.30) si trasformerà in una grande festa destinata a coinvolgere l’intero centro storico. Già dalle 19, con il centro chiuso al traffico, si potranno gustare aperitivi e cene a tema. Ce n’è per tutti i gusti, dai cocktail caraibici del Bar Sport con musica latino brasiliana, alle tipicità a base di Mais Spinato de La Spinata di Piazza Vittorio Veneto, dalla pizza ...

