Saldi dal 2 luglio al 30 agosto: per quasi 1 negozio su 2 sconti dal 40% in su (Di giovedì 30 giugno 2022) Bergamo. "I prossimi Saldi estivi, dal 2 luglio e fino al 30 agosto, saranno una grande occasione per tutti. Per i consumatori, che avranno la possibilità di acquistare capi di qualità a prezzi molto convenienti, ma anche per le imprese del settore che vengono da un avvio di anno condizionato da molte incertezze: il caro energia e l'impennata dei prezzi iniziano ad incidere sulle famiglie, in uno scenario che tende a modificarsi velocemente negli ultimi mesi. Il dato diffuso dall'Istat recentemente sul clima di fiducia di consumatori ed imprese per il mese di giugno evidenzia, infatti, una netta divaricazione tra le due platee di riferimento: per i consumatori si assiste ad un deciso calo, di quasi 4,5 punti, mentre per le imprese il clima è nell'insieme positivo – aumentando di 2,6 punti – e generalizzato ai diversi ...

