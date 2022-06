Nuova ondata di Covid, pericolo lockdown a luglio: la terribile previsione (Di giovedì 30 giugno 2022) Il Covid non è sparito e potrebbe portare milioni di italiani a vivere in lockdown nel mese di luglio. È questa una terribile previsione fatta dall’esperto: ecco che cosa bisogna aspettarsi. Una Nuova ondata di infezioni da Covid-19 alimentata dalle tante varianti emergenti della malattia dovrebbe raggiungere il picco tra qualche settimane. Secondo l’esperto verso la metà e fine di luglio milioni di italiani potrebbero rischiare di finire di nuovo in lockdown. Andiamo a vedere che cosa è stato detto e che cosa bisognerebbe fare secondo il medico per evitare di finire chiusi in casa in piena estate. fonte foto: AdobeStockNegli ultimi mesi abbiamo assistito all’eliminazione graduale di tutte le ... Leggi su chenews (Di giovedì 30 giugno 2022) Ilnon è sparito e potrebbe portare milioni di italiani a vivere innel mese di. È questa unafatta dall’esperto: ecco che cosa bisogna aspettarsi. Unadi infezioni da-19 alimentata dalle tante varianti emergenti della malattia dovrebbe raggiungere il picco tra qualche settimane. Secondo l’esperto verso la metà e fine dimilioni di italiani potrebbero rischiare di finire di nuovo in. Andiamo a vedere che cosa è stato detto e che cosa bisognerebbe fare secondo il medico per evitare di finire chiusi in casa in piena estate. fonte foto: AdobeStockNegli ultimi mesi abbiamo assistito all’eliminazione graduale di tutte le ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : “Si dice che sia tutto finito ma non lo è, è finita solo la fase acuta e le mascherine sono ancora importanti, la… - BrunaGueze : RT @Giulio_Firenze: Nuova ondata di calore in arrivo, ma stavolta potrebbe essere il preludio ad una fase termicamente più mite. I primi g… - favolafrancis : RT @SkyTG24: #Meteo, nel weekend nuova ondata di caldo con Caronte: picchi di 44 gradi - andreastoolbox : Meteo, nel weekend nuova ondata di caldo con Caronte: picchi di 44 gradi | Sky TG24 - AntaniCardani : RT @pbecchi: Vi faccio notare che oggi per la prima volta Draghi ha parlato di “carestia”. Aggiungo: emergenza siccità in estate e poi care… -