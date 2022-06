Nato, Putin: “Adesione Finlandia e Svezia non preoccupa Mosca” (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – L’Adesione alla Nato di Svezia e Finlandia non preoccupa la Russia che si riserva tuttavia di rispondere a un eventuale “dispiegamento di infrastrutture e contingenti militari dell’Alleanza atlantica” nei due Paesi nordici “seguendo il principio della reciprocità”, ha affermato Vladimir Putin. Svezia e Finlandia nella Nato “non creano lo stesso problema che si porrebbe nel caso dell’Ucraina” nell’Alleanza atlantica. “Non abbiamo dispute territoriali con loro. La loro Adesione alla Nato non ci preoccupa. Sono liberi di fare quello che vogliono”, ha ribadito Putin da Ashgabat. “Con Finlandia e Svezia avevamo relazioni ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – L’alladinonla Russia che si riserva tuttavia di rispondere a un eventuale “dispiegamento di infrastrutture e contingenti militari dell’Alleanza atlantica” nei due Paesi nordici “seguendo il principio della reciprocità”, ha affermato Vladimirnella“non creano lo stesso problema che si porrebbe nel caso dell’Ucraina” nell’Alleanza atlantica. “Non abbiamo dispute territoriali con loro. La loroallanon ci. Sono liberi di fare quello che vogliono”, ha ribaditoda Ashgabat. “Conavevamo relazioni ...

