Napoli, quando parte la campagna abbonamenti, la Radio Ufficiale: “Ci sono aggiornamenti” (Di giovedì 30 giugno 2022) Il Napoli non ha fatto partire ancora la campagna abbonamenti, Aurelio De Laurentiis come spesso accade arriva tardi su queste cose. Inoltre in questo momento non c’è un grandissimo affetto tra la tifoseria azzurra ed il suo presidente, quindi anche strategicamente potrebbe essere giusto non lanciare la campagna abbonamenti, magari aspettando che il calciomercato dia i suoi frutti. Con un colpo ad effetto o magari con la situazione più chiara, i tifosi potrebbero scegliere meglio se fare o no la sottoscrizione della tessera. Ma quando parte la campagna abbonamenti del Napoli? Valter De Maggio solo qualche giorno addietro aveva assicurato che la presentazione ci sarebbe stato oggi 30 giugno 2022, oppure al massimo entro ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 30 giugno 2022) Ilnon ha fatto partire ancora la, Aurelio De Laurentiis come spesso accade arriva tardi su queste cose. Inoltre in questo momento non c’è un grandissimo affetto tra la tifoseria azzurra ed il suo presidente, quindi anche strategicamente potrebbe essere giusto non lanciare la, magari aspettando che il calciomercato dia i suoi frutti. Con un colpo ad effetto o magari con la situazione più chiara, i tifosi potrebbero scegliere meglio se fare o no la sottoscrizione della tessera. Maladel? Valter De Maggio solo qualche giorno addietro aveva assicurato che la presentazione ci sarebbe stato oggi 30 giugno 2022, oppure al massimo entro ...

