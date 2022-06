Magalli e l’assenza dai palinsesti autunnali | «La riconoscenza della Rai è leggendaria»

(Di giovedì 30 giugno 2022) GiancarloTra i “trombati” deiRai inizia ad alzarsi qualche voce, una in particolare destinata a fare un certo rumore: quella di Giancarlo, a sorpresa fuori dall’autunno 2022tv di Stato. L’ex padrone di casa de I Fatti Vostri commenta così la sua “dipartita”: “LaRai è“ scrive velenosamente su Facebook, con l’aggiunta di una emoticon che se la ride, ma amaramente. Da circa 40 anni volto notoRai,incassa così un’uscita di scena – anche soltanto momentanea – che non aveva nascosto di temere: “Mi piacerebbe sapere cosa farò l’anno prossimo (…) I nuovi direttori trasversali, che poi sono nuovi fino a un certo punto, non si sono sentiti. Io sono uno che ...

Pubblicità

fabiofabbretti : Magalli e l’assenza dai #PalinsestiRai: «La riconoscenza della Rai è leggendaria» -

Tvblog

...Lucarelli Sinceramente appare improbabiledella Lucarelli in giuria, ma sui social (e non solo) è già iniziato il toto nome con i papabili sostituti. In pole position c'è Giancarlo......nella trasmissione "I fatti vostri" di Giancarlo, oggi ha ... che all'epoca dei fatti contestati risiedevano a Cotignola,'...'abbandono non fosse stato commesso né con crudeltà né in... Giancarlo Magalli ‘dimenticato’ dalla Rai