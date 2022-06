LIVE Nuoto di fondo, 25 km Mondiali 2022 in DIRETTA: Pozzobon nelle prime posizioni nella gara femminile! Gruppo compatto tra gli uomini (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI Nuoto (COMPRESI ARTISTICO, fondo, TUFFI E PALLANuoto) 9.36: Di nuovo Linka tenta l’azione, all’inseguimento Cunha, Boy, Pozzobon e Van Rouwendaal 9.32: A metà gara, quinto passaggio dal traguardo in campo maschile Kalmar in testa, Lee, Tepper, Waschburger, Bottelier, Armstrong, Furlan, Langner, Reymond, Minamide. Verani è 16mo nella pancia del Gruppo 9.26: La gara maschile si avvicina a metà gara con una situazione di stallo. Tepper e Kalmar sono i più attivi davanti ma il ritmo è tutt’altro che elevato. Sta influendo anche il caldo che, con il passare del tempo, si fa sempre più pesante 9.16: Esaurita ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI(COMPRESI ARTISTICO,, TUFFI E PALLA) 9.36: Di nuovo Linka tenta l’azione, all’inseguimento Cunha, Boy,e Van Rouwendaal 9.32: A metà, quinto passaggio dal traguardo in campo maschile Kalmar in testa, Lee, Tepper, Waschburger, Bottelier, Armstrong, Furlan, Langner, Reymond, Minamide. Verani è 16mopancia del9.26: Lamaschile si avvicina a metàcon una situazione di stallo. Tepper e Kalmar sono i più attivi davanti ma il ritmo è tutt’altro che elevato. Sta influendo anche il caldo che, con il passare del tempo, si fa sempre più pesante 9.16: Esaurita ...

