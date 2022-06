La batteria della bicicletta elettrica esplode mentre era in carica in casa: 56enne in codice rosso (Di giovedì 30 giugno 2022) Un uomo di 56 anni è stato ricoverato in codice rosso nell'ospedale Vito Fazzi di Lecce a seguito delle ustioni riportate nell'esplosione della batteria della sua bicicletta elettrica. Tutta la stanza ... Leggi su leggo (Di giovedì 30 giugno 2022) Un uomo di 56 anni è stato ricoverato innell'ospedale Vito Fazzi di Lecce a seguito delle ustioni riportate nell'esplosionesua. Tutta la stanza ...

corrmezzogiorno : #Bari Esplode la batteria della bici elettrica: 56enne ustionato grave a Lecce - leggoit : La batteria della bicicletta elettrica esplode mentre era in carica in casa: 56enne in codice rosso