Pubblicità

Zona_Wrestling : #WWE JBL: 'Austin Theory ha un potenziale illimitato, è molto talentuoso' - -

Zona Wrestling

... 88 Angel Garza: 79 Angelo Dawkins: 80 Apollo Crews: 81 Ariya Daivari: 70 Asuka: 90Theory: ... 77 Io Shirai: 82 Isaiah "Swerve" Scott: 80 Ivar: 81 Jake "The Snake" Roberts: 85: 88 Jeff Hardy:...... 88 Angel Garza: 79 Angelo Dawkins: 80 Apollo Crews: 81 Ariya Daivari: 70 Asuka: 90Theory: ... 77 Io Shirai: 82 Isaiah 'Swerve' Scott: 80 Ivar: 81 Jake 'The Snake' Roberts: 85: 88 Jeff Hardy:... VIDEO: Chris Jericho, Daniel Bryan e altri big appaiono a Raw per John Cena Austin Theory è una delle giovani stelle nascenti della WWE e ha iniziato la sua carriera grazie alla stable di Johnny Gargano, The Way. La sua prima apparizione nel main roster non è stata memorabile ...Austin Theory is one of the young and rising stars of WWE and got his start thanks to Johnny Gargano’s stable, The Way. His first main roster ...