Giochi del Mediterraneo | judo | Caggiano e Piras argento sul podio

Orano – Iniziano le gare del judo azzurro ai Giochi del Mediterraneo. E arrivano subito due medaglie. Sono Giulia Caggiano nel peso dei 57 kg e Matteo Piras nella categoria dei 66 a portare all'Italia Team altri due allori. Grande la gara degli azzurri che non hanno mai mollato di un centimetro sul tatami. Un alloro sfiorato invece da Sofia Petitto nei 48 kg, che non ha superato la finale per il bronzo. prosegue la competizione della Nazionale ad Orano. Arrivano le parole di Raffaele Toniolo come riporta il sito ufficiale della Fijlkam: "Gran bella gara per Matteo che al primo incontro ha vinto al Golden Score per shime waza con l'ostico algerino Cherrad e, nei quarti, ha incontrato lo spagnolo Gaitero, testa di serie numero 1 e undicesimo nella classifica mondiale. L'incontro è stato molto nervoso ed ...

