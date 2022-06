Fattura elettronica, dall’1 luglio l’obbligo si allarga alle partite Iva forfettarie. Ecco chi resta fuori e cosa rischia chi non è in regola (Di giovedì 30 giugno 2022) L’obiettivo è accelerare il recupero dell’evasione Iva. In cambio i destinatari godranno di alcuni benefici in termini di riduzione dei termini di accertamento a disposizione del fisco. Per i professionisti, le microimprese e gli autonomi in regime forfettario (quelli con ricavi o compensi sotto i 65mila euro) è arrivato il momento di adeguarsi all’obbligo di Fatturazione elettronica scattato nel 2019, da cui finora erano esonerati. Entro l’1 luglio 2022, in base a quanto previsto dal decreto Pnrr 2, devono mettersi in regola i circa 800mila titolari di partita Iva che nel 2021 hanno incassato compensi superiori a 25mila euro. Nel gennaio 2024 toccherà anche a tutti quelli (intorno a 1 milione) che ricadono nella categoria delle partite Iva “micro”, quelle che non arrivano a 25mila ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) L’obiettivo è accelerare il recupero dell’evasione Iva. In cambio i destinatari godranno di alcuni benefici in termini di riduzione dei termini di accertamento a disposizione del fisco. Per i professionisti, le microimprese e gli autonomi in regime forfettario (quelli con ricavi o compensi sotto i 65mila euro) è arrivato il momento di adeguarsi aldizionescattato nel 2019, da cui finora erano esonerati. Entro l’12022, in base a quanto previsto dal decreto Pnrr 2, devono mettersi ini circa 800mila titolari di partita Iva che nel 2021 hanno incassato compensi superiori a 25mila euro. Nel gennaio 2024 toccherà anche a tutti quelli (intorno a 1 milione) che ricadono nella categoria delleIva “micro”, quelle che non arrivano a 25mila ...

