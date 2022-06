Fase finale Lavori Porta Ovest: limitazioni alla viabilità su autostrada (Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – È in programma domani mattina una riunione del Cov, comitato operativo di viabilità, per mettere nero su bianco tutti i dettagli di un’ordinanza sulla viabilità che interesserà da lunedì prossimo l’autostrada Salerno-Napoli, in entrambi i sensi di marcia. Per 60 giorni sarà vietato il passaggio ai mezzi pesanti con carico superiore a 7,5 tonnellate come misura di precauzione necessaria alla Fase finale dei Lavori di Porta Ovest, ovvero quelli relativi all’abbattimento del diaframma tra le gallerie. Non c’è nessuna problematica né esigenza di sicurezza ma solo una precauzione che è stata condivisa da tutti gli enti e le istituzioni che attraverso già due riunioni che si sono svolte in Prefettura ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – È in programma domani mattina una riunione del Cov, comitato operativo di, per mettere nero su bianco tutti i dettagli di un’ordinanza sullache interesserà da lunedì prossimo l’Salerno-Napoli, in entrambi i sensi di marcia. Per 60 giorni sarà vietato il passaggio ai mezzi pesanti con carico superiore a 7,5 tonnellate come misura di precauzione necessariadeidi, ovvero quelli relativi all’abbattimento del diaframma tra le gallerie. Non c’è nessuna problematica né esigenza di sicurezza ma solo una precauzione che è stata condivisa da tutti gli enti e le istituzioni che attraverso già due riunioni che si sono svolte in Prefettura ...

