Calciomercato Milan – Asensio di lusso: il Real Madrid spara alto (Di giovedì 30 giugno 2022) Marco Asensio resta un obiettivo di Calciomercato del Milan, ma spaventano le richieste del Real Madrid per il giocatore Leggi su pianetamilan (Di giovedì 30 giugno 2022) Marcoresta un obiettivo didel, ma spaventano le richieste delper il giocatore

Pubblicità

cmdotcom : #Botman : ' #Newcastle ? Mi è sembrato meglio del #Milan , volevo gli inglesi già a gennaio' - cmdotcom : #Milan LIVE, #Maldini firma il rinnovo: annuncio imminente - calciomercatoit : ???? Ilario Di Giovambattista avvisa i tifosi del #Milan: 'Ci arrivano dei messaggi che sono delle sensazioni che di… - no_Alphy : RT @MarcoBovicelli: La giornata in Casa #Milan non è ancora finita: mentre #Massara ha raggiunto il Grand Hotel di Rimini per l’evento di a… - BluCyber_ : RT @MarcoBovicelli: La giornata in Casa #Milan non è ancora finita: mentre #Massara ha raggiunto il Grand Hotel di Rimini per l’evento di a… -