Ascensore precipita dal quinto piano a Palermo: 3 feriti gravi (Di giovedì 30 giugno 2022) É di tre feriti il bilancio di un Ascensore caduto dal quinto piano a Palermo. É accaduto nel pomeriggio del 30 giugno, nel quartiere Brancaccio. Secondo le prime notizie provenienti dal capoluogo siciliano i tre sarebbero in gravi condizioni. Ascensore caduto a Palermo: ipotesi manutenzione in corso Secondo quanto riportato da Rai News l'Ascensore sarebbe precipitato da quindici metri di altezza. La cabina ospitava al momento dell'accaduto tre persone. In seguito all'impatto avrebbero riportato diverse fratture. Sul luogo in cui si è verificato l'incidente sono arrivati sia i Vigili del Fuoco che la Polizia, oltre ai sanitari del 118. Gli accertamenti in loco serviranno anche ad effettuare i rilievi e a ricostruire ...

