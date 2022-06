Anche se non siete pronti, sta per arrivare il gelato al gusto di ketchup! (Di giovedì 30 giugno 2022) Vi piace il ketchup? Be’, piace a un sacco di persone… Specie nel continente americano, dove la gente lo aggiunge un po’ a tutto. Patatine, hot dog, hamburger, uova, formaggio… E c’è persino chi si è inventato un gelato al ketchup. Non ci credete? Giuro che è tutto vero. E non solo: sta per essere messo in commercio Anche un ghiacciolo al gusto di salsa agrodolce. Qualche anno fa il cantante Ed Sheeran si è esibito per due attesi concerti a Dublino. E dovete sapere che Ed è un grande amante del ketchup (tanto da avere Anche un tatuaggio con una bottiglia di Heinz sul braccio). Così, per accoglierlo come si deve in Irlanda, un gelataio inventò per lui un gelato al gusto di salsa agrodolce! Sì, esiste davvero un gelato artigianale così. E c’è Anche un ... Leggi su curiosauro (Di giovedì 30 giugno 2022) Vi piace il ketchup? Be’, piace a un sacco di persone… Specie nel continente americano, dove la gente lo aggiunge un po’ a tutto. Patatine, hot dog, hamburger, uova, formaggio… E c’è persino chi si è inventato unal ketchup. Non ci credete? Giuro che è tutto vero. E non solo: sta per essere messo in commercioun ghiacciolo aldi salsa agrodolce. Qualche anno fa il cantante Ed Sheeran si è esibito per due attesi concerti a Dublino. E dovete sapere che Ed è un grande amante del ketchup (tanto da avereun tatuaggio con una bottiglia di Heinz sul braccio). Così, per accoglierlo come si deve in Irlanda, un gelataio inventò per lui unaldi salsa agrodolce! Sì, esiste davvero unartigianale così. E c’èun ...

Pubblicità

Giorgiolaporta : Vorrei sapere se l'#OrdinedeiMedici abbia espulso anche il noto #virologo #Pregliasco che non ricoverava i non vacc… - Pontifex_it : Il cammino di fede non è mai una passeggiata, ma è impegnativo, a volte arduo: anche i #SantiPietroePaolo dovettero… - juventusfc : Non si ferma più ?? @greg_palt ORO MONDIALE anche nella 10 km di fondo a #Budapest2022 ?? Inutile cercare altri agget… - MMaXXprIIme : RT @MMaXXprIIme: Non aspettare domani. Clicca e inizia ad esplorare l'incredibile mondo di NO EVIL HERO: FIRST RAIN Solo su: https://t.co… - iamdavidev : @mariobbbrega @lucatelese sì, certo, non è vero e aspetta la sera per smentire, dopo che con le dichiarazioni del p… -