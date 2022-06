Valentino Rossi torna a Misano: gli orari del GT World Challenge Europe (Di mercoledì 29 giugno 2022) Valentino Rossi torna a correre sulla pista di casa, quella di Misano. Questa volta non in sella a una moto, ma alla guida dell'Audi R8 WRT che il pesarese sta utilizzando nella sua avventura nel GT ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 29 giugno 2022)a correre sulla pista di casa, quella di. Questa volta non in sella a una moto, ma alla guida dell'Audi R8 WRT che il pesarese sta utilizzando nella sua avventura nel GT ...

Pubblicità

rainlvst : NO VABBE BELLISSIMO VALENTINO ROSSI - gponedotcom : Presa di contatto tra il Dottore ed uno dei tracciati più iconici del panorama internazionale, per preparare al meg… - mundo_gp_ : Valentino Rossi & Alex Barros #ClassicGP - DiegoNatoli2 : RT @dopodiche2: @billa_silvia2 Che poi. Sede fiscale in Lussemburgo, quindi ti saluto Stato sociale italiano. Condanna per 'società esterov… - Alihusing : RT @MuhdNaqeeb: Order pizza dengan valentino rossi -