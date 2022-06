Ucraina: Kiev, ‘341 bambini uccisi e 627 feriti da inizio guerra' (Di mercoledì 29 giugno 2022) Roma, 29 giu. (Adnkronos) - Sono 341 i bambini uccisi in Ucraina dal giorno dell'invasione russa del Paese. 627 i feriti. Lo rende noto l'ufficio del Procuratore generale ucraino, precisando che il maggior numero delle vittime si registra nelle regioni di Donetsk, Kharkiv, Kiev e Chernihiv. I bombardamenti di città e villaggi ucraini da parte delle forze armate russe - aggiunge la nota - hanno danneggiato 2.092 istituzioni educative, 213 delle quali sono andate completamente distrutte. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) Roma, 29 giu. (Adnkronos) - Sono 341 iindal giorno dell'invasione russa del Paese. 627 i. Lo rende noto l'ufficio del Procuratore generale ucraino, precisando che il maggior numero delle vittime si registra nelle regioni di Donetsk, Kharkiv,e Chernihiv. I bombardamenti di città e villaggi ucraini da parte delle forze armate russe - aggiunge la nota - hanno danneggiato 2.092 istituzioni educative, 213 delle quali sono andate completamente distrutte.

