Tra i ciclisti che fanno la fame | «Viviamo pensando solo a quando potremo mangiare | sentendoci in colpa»

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Il ciclismo è uno sport crudele. Fatto anche di distruzione controllata del fisico. Un aspetto che descrive molto bene sul Telegraph Sophie Smith, autrice del libro Pain & privilege, inside le tour. “Soprattutto nelle gare di inizio stagione – scrive – il fisico di un ciclista viene giudicato in modo insensibile con sussurri e sguardi di sbieco, su una scala che va da “Attenzione!” a “Quel grasso stronzo non ha alcuna possibilità di vincere il Tour de France”. Il ciclista australiano Richie Porte è arrivato terzo assoluto al Tour 2020 e lo racconta così: “vedi del cibo che non puoie stai bruciando così tante migliaia di calorie al giorno e poi devi essere rigoroso sulla dieta, non è facile. Ma questo èuno dei sacrifici che devi fare. Sei in uno sport in cui il rapporto peso/potenza è un fattore enorme” E’ uno ...

