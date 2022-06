Test per le videochiamate WhatsApp con avatar, come si svolgeranno (Di mercoledì 29 giugno 2022) Le videochiamate WhatsApp potranno presto arricchirsi di una funzionalità davvero interessante ossia l’introduzione di un avatar che ci rappresenti durante una call al nostro posto. Lungi dall’essere una novità solo frivola e di grafica, in molti potrebbero pensare di adottare la soluzione per mantenere la propria privacy magari, soprattutto con interlocutori non conosciuti. L’aggiornamento che dovrebbe portare con se questa opzione è in fase di sviluppo e preparazione ma, grazie al solito ben informato WABetaInfo, ne sappiamo già abbastanza oggi 29 giugno. L’immagine di apertura articolo è abbastanza esplicativa per comprendere di che cosa stiamo parlando. Quanto mostrato è all’interno della beta Android 2.22.15.5 disponibile sul Play Store per i beta Tester che partecipano al programma. Già ora c’è un comando ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 29 giugno 2022) Lepotranno presto arricchirsi di una funzionalità davvero interessante ossia l’introduzione di unche ci rappresenti durante una call al nostro posto. Lungi dall’essere una novità solo frivola e di grafica, in molti potrebbero pensare di adottare la soluzione per mantenere la propria privacy magari, soprattutto con interlocutori non conosciuti. L’aggiornamento che dovrebbe portare con se questa opzione è in fase di sviluppo e preparazione ma, grazie al solito ben informato WABetaInfo, ne sappiamo già abbastanza oggi 29 giugno. L’immagine di apertura articolo è abbastanza esplicativa per comprendere di che cosa stiamo parlando. Quanto mostrato è all’interno della beta Android 2.22.15.5 disponibile sul Play Store per i betaer che partecipano al programma. Già ora c’è un comando ...

