Roma, che rimpianto per Frattesi: poteva essere ricomprato per 15 milioni (Di mercoledì 29 giugno 2022) La Roma un anno fa avrebbe potuto riacquistare dal Sassuolo il cartellino di Davide Frattesi a un prezzo prestabilito di 15 milioni di euro.... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 29 giugno 2022) Laun anno fa avrebbe potuto riacquistare dal Sassuolo il cartellino di Davidea un prezzo prestabilito di 15di euro....

Pubblicità

virginiaraggi : Ieri, come tanti di voi, ho visto su Rai3 l'inchiesta di Report “Il sacco di Roma”: un'indagine giornalistica, real… - makkox : si sta festeggiando più a roma che a verona :))) - CremoniniCesare : Stadio Olimpico, ROMA. Ore 20. ?????? poi abbiamo fatto qualcosa che non dimenticheremo mai. Respiro un attimo e vi ab… - BRisaliti : #M5S. Non bastassero le cronache dall’altro mondo sulla scesa di @beppe_grillo a Roma, ecco che salta fuori esser c… - RitaBorsatti : @ungaro_c @rep_roma Che altro dire? È tornato il mondo di mezzo ?? -